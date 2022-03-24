Rahatsız edeceğiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, favorinin Portekiz olduğunu ifade ederken, rakiplerine çok zorluk çıkaracaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Rahatsız edici olacağız. Ronaldo'nun bize karşı çok gayret göstermesi gerekiyor" diye konuştu. Bu tür maçlarda sadece kalitenin rol oynadığını aktaran Kuntz, "Takım ruhu, zihinsel güç, dayanaklık, istek, ve seyircilerle de ilgilidir" ifadelerini kullandı.

ÇOK YETENEKLİYİZ

Takımına övgüler yağdıran 59 yaşındaki hoca, "Çok yetenekli, çok duygusal ve çok sayıda genç oyuncumuz var. Bunun anlamı şudur; bir yandan biraz deneyimsizlik, diğer yandan büyük coşku, özellikle de odaklandığınız ve kendinizi uluslararası ölçekte karşılaştırabileceğiniz müsabakalar için..." değerlendirmesinde bulundu. Kuntz 90 dakika disiplinden kopmamalarının altını da ısrarla çizerken dikkatli olacaklarını söyledi.

MUTLU OLURUM

Galatasaray'da unutulmaz sezonlar geçiren Çekyalı Tomas Ujfalusi de turu yorumladı. Ujfalusi, "Avrupa'da kaliteli takımlarda oynayan Türk futbolcuları izliyoruz. Türkiye'de de kaliteli futbolcular var. Portekiz de kendine özel bir kaliteye sahip. Her şey mümkün. Her zaman şanslar eşittir. Göreceğiz. Türkiye turu geçerse mutlu olacağım" dedi.