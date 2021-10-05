Türkiye Norveç maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ile Norveç, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki kritik maçta kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Norveç arasındaki kritik mücadele 8 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

STEFAN KUNTZ İLE İLK MAÇ!

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk kez bir resmi maçta takımın başında olacak. 58 yaşındaki çalıştırıcı yeni görevine galibiyetle başlamak istiyor.





TÜRKİYE NORVEÇ MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.





KENAN KARAMAN YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU KADROYA ALINDI!

Sol el ikinci parmağında kırık bulunan Kenan Karaman'ın yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.





NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!

Norveç'te, Türkiye maçı öncesi birçok sakat futbolcu bulunuyor. Erling Braut Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit sakatlıkları nedeniyle, milli takımımıza karşı forma giyemeyecek.