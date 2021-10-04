Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz ve Şenol Güneş açıklaması! "Hocayı suçlamamak lazım"

Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz ve Şenol Güneş açıklaması! "Hocayı suçlamamak lazım"

Son dakika milli takım haberi... A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ozan Tufan, basına açıklamalarda bulundu. Yıldız isim Stefan Kuntz ile ilgili yaptığı konuşmada, "Şimdilik hocamızla taktiksel anlamda bir iletişim kurmadık kadromuz akşam tamamlanacak. Disiplini ön planda tutmak istiyor ve mental olarak herkesi yüzde yüz istiyor." dedi. Öte yandan Ozan Tufan, Şenol Güneş hakkında da, "Şenol hocayı suçlamamak lazım. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 17:03
Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz ve Şenol Güneş açıklaması! "Hocayı suçlamamak lazım"

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimlerinden Ozan Tufan, Norveç maçı öncesi Stefan Kuntz ve Şenol Güneş hakkında konuştu.

İşte o sözler;

"10-12 kişilik bir ekip geldi, hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Güzel, samimi bir ortam vardı. Yeni hocamıza her anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu grubu en iyi şekilde nasıl tamamlarız, ona bakacağız. İnşallah sonu güzel olur. Şimdilik hocamızla taktiksel anlamda bir iletişim kurmadık kadromuz akşam tamamlanacak. Disiplini ön planda tutmak istiyor ve mental olarak herkesi yüzde yüz istiyor.

"ŞENOL HOCAYI SUÇLAMAMAK LAZIM"
Bu grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Norveç ve Hollanda gibi rakiplere karşı oynadık. Şenol hocayı suçlamamak lazım. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız.

Biz takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Bu eksiklerin bizim için elbette artısı var ama eksikleri olmasaydı da sahaya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Hollanda maçından dolayı çok üzgünüz ama kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor."

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