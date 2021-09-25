Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ikinci yardımcısı Jan Moritz Lichte oldu!

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken, Alman çalıştırıcının yardımcıları da belli oldu. Tecrübeli teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına ay-yıldızlı ekibe hizmet edecek.

Ajansspor'un haberine göre Koçak'ın ardından Kuntz'un ekibine girecek ikinci isim de belli oldu. Mainz'in eski hocası Jan Moritz Lichte, eski hocası Koçak'la birlikte Stefan Kuntz'un ekibinde yer alacak ve Kuntz'un ikinci yardımcısı olacak.

JAN MORITZ LICHTE KİMDİR?

41 yaşındaki Alman hoca kariyerinde Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover 96 ve Mainz takımlarında yardımcı antrenör olarak çalıştı. Jan Moritz Lichte Eylül 2020 ile Aralık 2020 arasında Mainz'de teknik direktör olarak görev aldı.