CANLI - Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman kaçta? Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

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FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bugün final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki 6. maçını oynayacak olan lider Türkiye, takipçisi Hollanda'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak olan bu zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak.

Hollanda Türkiye maçı öncesi Milli Takımımız'da tek eksik var

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak. Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismini kulübeye çeken Şenol Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak. Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.









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Türkiye Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz ilk 11'de

Cebelitarık maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, bugün Hollanda'ya karşı sahadaki yerini alacak. A Milli Takım'ın hücumdaki en büyük gücü olan 36 yaşındaki kaptan, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 4 maçta 4 kez

rakip fileleri havalandırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin Hollanda'ya 4-2 mağlup ettiği ilk karşılaşmada hat-trick yapan Kral,

teknik direktör Şenol Güneş'in en önemli kozları arasında yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu en çok gol atan ve attıran isimlerden

İkinci yarıda oyuna girdiği Cebelitarık maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın son döneminde en çok gol atan ve attıran isimlerinden oldu. 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği son 14 milli maçta 11 gole direkt katkı sağladı. 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 7 de asist yaptı.









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Hollanda Türkiye maçı 2021'deki 12. sınav

A Milli Takım, bugünkü Hollanda sınavı ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu sene oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Türkiye, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde de 16 gol gördü.

Türkiye Hollanda'yla yapacağa maçta 598. maçına çıkacak

Türkiye , bugün tarihindeki 598. maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde oynadığı 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 795 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz kalesinde ise 853 gol gördü.





Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş konuştu

Şenol Güneş, "Letonya ve Karadağ maçları dengeleri alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız." dedi.

"İpler bizim elimizde"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güne, Hollanda ile yapacakları maça da her karşılaşmaya olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Güneş, grupta ilk maçları tamamladıklarını ve 11 puanla Hollanda ve Norveç'in önünde lider durumda bulunduklarını hatırlatarak, "İki takım için de çok önemi bir maç. Buradan alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, "Grupta 5 maç sonunda 11 puanla liderlikten memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bana sorarsan beş maçı da alıp 15 puan daha iyi olur. Dışarıdan baktığınızda 5 maçta 11 puana iyi denir. Letonya ve Karadağ'a 4 puan verdiğinizde tartışılırsınız. Onun için bütün dengeleri

alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde. Bu maçı kazansak da garanti görmem. Alacağımız galibiyet bunu

çok büyük avantaj yapar. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız.





Cengiz Ünder: İyi hazırlandık

Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen milli futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. İyi hazırlandık, dört gözle bu maçı bekliyoruz" dedi.









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