Güneş kararsız

Türk Milli Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya Kampı'nda 2 hazırlık karşılaşması oynamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş burada farklı 11'ler denedi ancak as 11 oyuncularına birlikte şans vermedi. Gözler şimdi Moldova ile yarın oynayacağımız karşılaşmaya çevrildi. Deneyimli hocanın 11 tercihi merak ediliyor. Turnuva öncesi son hazırlık maçında Güneş'in as 11'ini mi sahaya süreceği yoksa son dakika sakatlıktan korunmak adına yine rotasyona mı gideceği merak ediliyor. Güneş'in tercihinin as kadrosundan 5-6 ismi oynatmaktan yana olacağı tahmin ediliyor.