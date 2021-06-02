Haberler A Milli Futbol Takımı Güneş kararsız

Güneş kararsız

Milliler son hazırlık maçını yarın ile oynayacak. Güneş as 11’ini mi sahaya sürecek yoksa sakatlığa karşı onları koruyacak mı merak konusu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Güneş kararsız
, hazırlıkları kapsamında 'nda 2 hazırlık karşılaşması oynamıştı. Teknik direktör burada farklı 11'ler denedi ancak as 11 oyuncularına birlikte şans vermedi. Gözler şimdi ile yarın oynayacağımız karşılaşmaya çevrildi. Deneyimli hocanın 11 tercihi merak ediliyor. Turnuva öncesi son hazırlık maçında Güneş'in as 11'ini mi sahaya süreceği yoksa son dakika sakatlıktan korunmak adına yine rotasyona mı gideceği merak ediliyor. Güneş'in tercihinin as kadrosundan 5-6 ismi oynatmaktan yana olacağı tahmin ediliyor.
SON DAKİKA