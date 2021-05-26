Burak Abi’den korkuyorlar

Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Merih Demiral, İtalyanların, Burak Yılmaz'dan çekindiğini belirtti. Kariyerini dünya devi Juventus'ta sürdüren Merih "Bonucci'ye Chiellini'ye Burak abinin gollerini izletiyorum. Onu öve öve bitiremiyorlar. İnşallah gollerini İtalya karşısında da devam eder" dedi. Merih şöyle konuştu: "Geçen sezon 3-4 sakatımız vardı. O yüzden şampiyonanın bu yıla ertelenmesi bizim için çok iyi oldu. Kendi adıma konuşursam buraya hazır geldim. Çok genç ve istekli bir takımız. EURO 2020'de başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Başarının altında bu yatıyor"



RONALDO'YA KARŞI OYNAMAK ŞANS



"Her idmanda Ronaldo'ya, Dybala'ya karşı mücadele veriyorum. Bu bizim gibi stoperler için bir şans. Rakiplerimiz dünyanın en iyilerini haftada sadece 1 kez durdurmaya çalışıyorlar. Biz ise her idmanda onları engellemek için uğraşıyoruz. Bu gelişimimde büyük fayda sağlıyor. Chiellini ve Bonucci de bana çok destek oluyor"

TÜRK DUVARI HAZIR



Merih Demiral'a "EURO 2020'de Türk duvarı kuracak mısınız?" diye soruldu. Başarılı stoper "Aman nazar değmesin. Ben, Ozan, Çağlar hepimiz önemli sakatlıklar yaşadık. İnşallah hepimiz sağlam oluruz. O zaman o duvarı kurarız" cevabını verdi.