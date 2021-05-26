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Burak Abi’den korkuyorlar

Juventuslu , ’i şampiyon yapan Burak’ın gollerini İtalyanlara izlettiğini söyledi. Merih “Ondan çok çekiniyorlar” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Burak Abi’den korkuyorlar

'yi 'da başarıyla temsil eden , İtalyanların, 'dan çekindiğini belirtti. Kariyerini dünya devi 'ta sürdüren Merih "'ye 'ye Burak abinin gollerini izletiyorum. Onu öve öve bitiremiyorlar. İnşallah gollerini karşısında da devam eder" dedi. Merih şöyle konuştu: "Geçen sezon 3-4 sakatımız vardı. O yüzden şampiyonanın bu yıla ertelenmesi bizim için çok iyi oldu. Kendi adıma konuşursam buraya hazır geldim. Çok genç ve istekli bir takımız. 'de başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Başarının altında bu yatıyor"

RONALDO'YA KARŞI OYNAMAK ŞANS

"Her idmanda 'ya, 'ya karşı mücadele veriyorum. Bu bizim gibi stoperler için bir şans. Rakiplerimiz dünyanın en iyilerini haftada sadece 1 kez durdurmaya çalışıyorlar. Biz ise her idmanda onları engellemek için uğraşıyoruz. Bu gelişimimde büyük fayda sağlıyor. Chiellini ve Bonucci de bana çok destek oluyor"

TÜRK DUVARI HAZIR

Merih Demiral'a "EURO 2020'de kuracak mısınız?" diye soruldu. Başarılı stoper "Aman nazar değmesin. Ben, , hepimiz önemli sakatlıklar yaşadık. İnşallah hepimiz sağlam oluruz. O zaman o duvarı kurarız" cevabını verdi.

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