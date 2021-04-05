Virüs patlaması

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarına çıkan A Milli Futbol Takımı'nda adeta koronavirüs patlaması yaşandı. Ay-yıldızlıların Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalar sırasında testi pozitif çıkan bazı oyuncular kadrodan çıkarılmıştı. Kampın sona ermesiyle virüse yakalanan oyuncular kervanına son olarak Orkun Kökçü de katıldı. Böylece testi pozitif çıkan oyuncuların sayısı 16'ya yükseldi. Testi pozitif çıktığı açıklanan isimler şöyle: Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Sangare, İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Mert Müldür