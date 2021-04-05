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Virüs patlaması

Milli Takım’da testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 16’ya yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:35 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Virüs patlaması

maçlarına çıkan 'nda adeta koronavirüs patlaması yaşandı. Ay-yıldızlıların Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalar sırasında testi pozitif çıkan bazı oyuncular kadrodan çıkarılmıştı. Kampın sona ermesiyle virüse yakalanan oyuncular kervanına son olarak de katıldı. Böylece testi pozitif çıkan oyuncuların sayısı 16'ya yükseldi. Testi pozitif çıktığı açıklanan isimler şöyle: , , Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Sangare, İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Mert Müldür

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