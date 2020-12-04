Haberler A Milli Futbol Takımı Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti

vefat etti

A Milli Takım'ın eski futbolcularından , 70 yaşında hayatını kaybetti. (), Karasu'nun vefatı nedeniyle resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 15:18
Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti

, 70 yaşında hayatını kaybetti.

, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, , Vefa, ve takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."



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