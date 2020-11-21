Erman Toroğlu'dan Milli Takım yorumu: Hoca sınıfta kaldı

Kral çıplak demediğimiz müddetçe biz bunları daha çok yaşarız... Rusya maçı oynandı ve biz A Spor'da "Takım Oyunu" programı yapıyoruz... Hakem lehimize bir penaltı verdi evlere şenlik. Rakip oyuncu bizim futbolcumuza hiç değmiyor.

Hele bir görüntü var, tam kesitten çekim ve çok net gözüküyor... Ama benim Takım Oyunu arkadaşlarımın hiçbiri "Bu penaltı değil" diyemediler.

Döndürdüler de döndürdüler. "Bir görüntü daha var ona bakalım" dediler... Dediler de dediler...

Öyle bir açı getirdi ki televizyon, pozisyon kabak gibi penaltı değil. Yani biz Rusya'yı o haksız penaltı ile yendik. Neymiş efendim "Ona penaltı değil dersek insanların sevinçleri kursaklarında kalırmış, yıllar sonra Rusya'yı yenmişiz." Yendin de iyi halt ettin.

Rusya 10 kişiyle bizi dut ağacı gibi silkeledi. Herkes maç bir an önce bitsin diye dua etti. Sonra Macar maçı gene hamaset dolu cümleler... "Biz bunları da yeneriz, yolumuza gideriz..." Gördüğünüz gibi işte "Nah" yeneriz.

Adamlar bizle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Aslında 10 kişilik Rusya da bizimle böyle oynadı.

KİMİ ALDATIYORSUNUZ SİZ

Milli Takım Teknik Direktörü beyanat veriyor, "Sol bek bulan varsa bana söylesin..." Bu kadar para alacaksın, bu kadar imkanın olacak sonra ağlayacaksın Şenol Güneş... Ayıptır! Ey okuyucular, dünyada en fazla para alan 8 milli takım teknik direktörünün listesini çıkardım. 1. sırada 3.9 milyon euro ile Löw var. Fransa Milli Takımı'nın hocası Deschamps 3.5 milyon euro ile ikinci sırada. Brezilya Teknik Direktörü Tite 3.5 milyon euro kazanıyor. Şenol Güneş 3.2 milyon ile dördüncü.

22 maçtır kaybetmeyen İtalyan'ın hocası 2 milyon euro'luk kazancı ile 8. sırada. Evet, görüntü bu, kimi aldatıyorsunuz siz...

Şimdi sıkı durun bizim milli takımın teknik direktörü sıralamada dördüncü ama millilerimiz 55 takımın mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda. Bunun bir alt seviyesi daha kalmadı! Marttan sonra hareketlenecekmiş zevat, nasılsa o güne kadar parayı götürecek...

YUSUF YEDEK BEKLER Mİ!

A Milli Takım'ın kadrosunda iyi futbolcular var ama iyi aşçı yok. Net görülüyor. Yusuf Yazıcı diye bir oyuncumuz var. Adam Fransa'ya gitti, büyük sakatlık geçirdi ama gümbür gümbür geri döndü. Daha 10 gün önce Milano'da Milan'ı Yusuf'un önderliğinde perişan ettiler.

Karşıda İbrahimovic var bizim milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu var diğer tarafta Yusuf var. Dünya keyifle izliyor ama belki de hasetle izleyen bir hocası var. Rusya maçında takım dökülüyor Yusuf yanında oturuyor, küfür eder gibi 85'te oyuna sokuyor.

Macaristan'la dönüm maçına çıkıyorsun Yusuf yine kenardı. Mağlup duruma düşüyorsun Rusya maçında 85'te aldığın Yusuf'u bu kez 55'te sokuyorsun oyuna.



Çocuğun maçlara girerken surat ifadelerine bakın, kırgın... Sonra da benim teknik direktörüm Macar maçında sonlara doğru eline kalemi kağıdı almış bir şeyler çiziyor.

Boğaz Köprüsü'nü mü çiziyor, Eyfel'i mi çiziyor bilmem. Deftere kitaba bakacağına sahaya bak. Bir takımın teknik direktörüne ihtiyaç olduğu anlar da ders çalışıyorsun belli. Kağıtla kalemle artistik yapıyorsun. Macaristan kağıdı da kalemi de sana yedirdi.

Sen belki bunu hazmedersin ama kusura bakma Şenol Güneş ben hazmedemiyorum. Ama haklısın senede 3.2 milyonu ben de alsam hazmederim üzerine bir de maden suyu içerim. Yoksa Türk Milli Takımı C'ye düşse ne olur.

Dünyada bu parayı alan bir teknik direktör bu duruma düşerse istifa etmesi gerekir ama bizim ki marttan nisandan bahsediyor.

Yani La Fontaine'den masallar. Ninni yavrum ninni uyutayım seni... Şarkıyı söyleyen Şenol Güneş... Assolist.