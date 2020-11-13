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Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 'da ilan ettii

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçının devre arasında 'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından , ay-yıldızlı ekip için 'da üst düzey tedbirler aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 11:58
TFF Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Riva'da OHAL ilan ettii

Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaşan 'ın Hırvat yıldızı 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı haberi, A 'da şok etkisi yarattı. Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testi negatif çıkmış fakat aynı kafilenin müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örnekleri pozitife dönmüştü. 45 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, sonucun ulaşmasının ardından hemen oyundan alınmıştı. Bu gelişme sonrası gözler ay-yıldızlı futbolculara ve Uluslar Ligi'nde oynanacak 15 Kasım'daki ile 18 Kasım'daki maçlarına çevrildi.

FUTBOL FEDERASYONU ÖN TEDBİRLERİ HEMEN ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre olağanüstü hal ilan eden yetkilileri, harekete geçti ve ön tedbirleri aldı. Vida ile temaslı olan herkes ayrı şekilde 'daki Milli Takımlar tesislerine götürüldü. Ayrı odalarda kalan ve yemeklerini bile ayrı ayrı yiyen oyuncular ile teknik heyet, sabah teste girdi. Sonuçları negatif çıkan millilerin 15 Kasım'da oynanacak olan Rusya karşılaşmasına kadar her gün test olacağı bildirildi.

KRİTİK RUSYA MÜCADELESİ İPTAL OLMAYACAK

TFF dün yayınladığı açıklamada, "Bu sabah (dün) tüm kafilenin corona virüsü testleri gerçekleştirildi. Sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli Takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak" ifadesini kullandı. ve TFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadroyu çıkartabilen takımlar maçlarını oynayabiliyor.

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