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03 Temmuz 2020, Cuma
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Bakan umut dolu

Bakan umut dolu

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gelecek seneden umutlu... Haber'e konuk olan Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gelecek seneden umutlu... Haber'e konuk olan Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl olimpiyatlar, ve pek çok uluslararası yarışta iddiamızı ortaya koyacağız. , 18 yılda çok mükemmel bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdi. Spor ülkesi olma yolunda iddialıyız. Sporu tabana yayma konusunda da iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecek ve ülkenin her noktasına dokunacağız" dedi.
  1. 3.7.2020
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