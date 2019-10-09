A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü

A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü

A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A , bu maçın hazırlıklarını Riva’da yaptığı idmanla sürdürdü.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile 2 önemli karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmana ısınma koşuları ile başlayan ay-yıldızlılar daha sonra ikili eşleşme ile topla koordinasyon hareketleri yaptı.
Antrenmanın basına açık bölümü 5'e 2 top kapma ve kanat organizasyonları çalışmasıyla tamamlandı.
Dün takımdan ayrı düz koşu yapan kaptan Emre Belözoğlu bugün takımla çalışırken, ay-yıldızlılarda idmanda eksik oyuncu bulunmadı.

  1. 09.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN