Frederic Veseli ve Lorenc Trashi'den A Milli Takım yorumu - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Frederic Veseli ve Lorenc Trashi'den A Milli Takım yorumu

şampiyonası kapsamında A Milli Takımımız Arnavutluk ile karşı karşıya gelcek. Karşılaşma öncesi Futbol Takımı'nın oyuncusu : "Biz oyunumuzu oynarsak kazanma imkanımız var" dedi.

Arnavut milli futbolcu : "Amacımız kazanmak, çünkü sadece galibiyet daha yüksekleri düşünmek için bize umut verecek"

Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak Takımı'nın oyuncuları ve Lorenc Trashi, İstanbul'da çıkacakları maçı değerlendirdi.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen basın toplantısına katılan futbolculardan Frederic Veseli, için ellerinden gelenin fazlasını vermeye hazır olduklarını belirterek, "Hepimiz maçlara hazırız ve çok iyi motive olduk. Takımdaki atmosfer çok iyi. Yeni ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

2017 yılında Antalya'da kazandıkları dostluk maçındaki gibi Türkiye karşısında yine galip gelecekleri ümidini ve inancını taşıdığını dile getiren Veseli, "Baskı olmaması lazım. Biz oyunumuzu oynarsak kazanma imkanımız var." dedi.

Lorenc Trashi ise takımı için elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ve görev alıp almayacağı kararının teknik direktöre ait olduğunu belirterek, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Trashi, Türkiye maçına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir maç olacak. Türkiye'nin çok iyi bir dönemden geçtiğini görüyoruz ve kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Çok iyi odaklanmamız ve hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir maç. Amacımız kazanmak, çünkü sadece galibiyet daha yüksekleri düşünmek için bize umut verecek."

Türkiye-Arnavutluk milli maçı, İstanbul'da Ülker Stadı'nda cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Arnavutluk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye maçından sonra 14 Ekim'de de Moldova ile karşıya gelecek.

  1. 09.10.2019
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