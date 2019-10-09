A Milli Takım futbolcuları Merih Demiral ve Zeki Çelik soruları yanıtladı!
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Zeki Çelik ve Merih Demiral, Arnavutluk ile EURO 2020 elemeleri kapsamında oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Merih Demiral ve Zeki Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Zeki Çelik;
Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final oynayacağız. Yusuf'un Lille'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hocalarımız ona çok inanıyor. Fransa'ya karşı ilk maçta çok iyi oynamıştık. Fransa'ya döndüğümde herkes bizi konuşuyordu. Oradaki maçta da kazanmaya çalışacağız.
Merih Demiral;
Önümüzdeki 2 maç çok önemli inşallah 2 galibiyet alırız. Çoğumuz Ümit Milli Takım'da beraber oynadık, birbirimizi tanıyoruz. Matuidi ile geçenlerde konuştum. Fransa maçında taraftarlarımızın bizi tribünlere çağırmasından çok etkilendiğini söyledi. Türk halkını da çok seviyor. Arnavutluk maçı çok kritik.
- 09.10.2019
- Güncelleme: 09.10.2019 14:17
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