A Milli Takım futbolcuları Merih Demiral ve Zeki Çelik soruları yanıtladı! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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A futbolcuları ve soruları yanıtladı!

A Milli Takım futbolcuları Merih Demiral ve Zeki Çelik soruları yanıtladı!

A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve , Arnavutluk ile EURO 2020 elemeleri kapsamında oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ve 'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Zeki Çelik;

Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final oynayacağız. Yusuf'un Lille'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hocalarımız ona çok inanıyor. Fransa'ya karşı ilk maçta çok iyi oynamıştık. Fransa'ya döndüğümde herkes bizi konuşuyordu. Oradaki maçta da kazanmaya çalışacağız.

Merih Demiral;

Önümüzdeki 2 maç çok önemli inşallah 2 galibiyet alırız. Çoğumuz Ümit 'da beraber oynadık, birbirimizi tanıyoruz. Matuidi ile geçenlerde konuştum. Fransa maçında taraftarlarımızın bizi tribünlere çağırmasından çok etkilendiğini söyledi. Türk halkını da çok seviyor. Arnavutluk maçı çok kritik.

  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 14:17
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