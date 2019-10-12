İtalyan senatörden alçak sözler! 'Merih ve Cengiz'i Türkiye'ye gönderin' - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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İtalyan senatörden alçak sözler! 'Merih ve Cengiz'i 'ye gönderin'

İtalyan senatörden alçak sözler! 'Merih ve Cengiz'i Türkiye'ye gönderin'

A Milli Takımımız'ın 'da forma giyen yıldız futbolcuları ve 'e İtalyan senatör Roberto Calderolli'den saygısız ifadeler geldi. Calderolli, Ülkemizin sınır güvenliği için başlattığı 'na destek veren iki yıldızımız hakkında küstahça konuştu.

Milli yıldızlarımız ve 'ın 'na destek veren paylaşımlar yapması İtalyanları rahatsız etti!

İtalyan Senatör , iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklaması yaptı.

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. 'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

BÜYÜK SAYGISIZLIK!
İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonlerı bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir, başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, Erdoğan'ın yanına dönsün" diyerek iki oyuncunun düşüncelerine saygısızlık yapmayı sürdürdü.

FUTBOLCULARDAN MEHMETÇİK'E DESTEK

camiası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden futbolculardan Merih Demiral, , , Okay Yokuşlu'nun yanı sıra 'de forma giyen birçok oyuncu, destek mesajlarıyla Türk ordusunun yanında yer aldı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaptığı paylaşımda, 'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün İngilizcesine yer verdi.

Genç oyuncu, "Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında terör koridoru var. /, kadın, çocuk ve bebeklerin aralarında yer aldığı 40 bin insanın ölümünden sorumlu. Türkiye'nin misyonu, güney sınırındaki bu terör koridorunu temizlemek ve bölgeye barış getirmek. Ayrıca 2 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, ellerinde Türk bayrağı bulunan çocukların Türk askerini sevinçle karşılaması ve askerlerin çocuklara karşı şefkatli yaklaşımlarının olduğu fotoğraflara da yer verdi.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 18:41
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