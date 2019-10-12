Emre Belözoğlu Fransa maçında forma giyemeyecek

A Milli Takım'a EURO 2020 elemelerinde oynanacak Fransa maçı öncesi kaptan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek. "

Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştı. Milli takımda sakatlıkları bulunan diğer isimlerle ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek."