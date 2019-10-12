A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk karşısında 1-0 kazanarak grupta önemli bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımımız'ın, Fransa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi yaptığı antrenmana 3 isim katılmadı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:45 Güncelleme: 12.10.2019 12:45
A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

Kaburgasında ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun MR'ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu MR sonucuna göre belli olacak.

A Milli Takım'da 3 futbolcu antrenmana katılmadı

Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinde ağrı hissettiği, Kaan Ayhan'ın da ayak patella tendonunda problem olduğu bildirildi.

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