EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk karşısında 1-0 kazanarak grupta önemli bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımımız'ın, Fransa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi yaptığı antrenmana 3 isim katılmadı.
12 Ekim 2019 Cumartesi 12:45
Güncelleme: 12.10.2019 12:45
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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.
Kaburgasında ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nunMR'ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu MR sonucuna göre belli olacak.
Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinde ağrı hissettiği, Kaan Ayhan'ın da ayak patellatendonunda problem olduğu bildirildi.