Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk takımı ile kritik bir mücadele oynadı! UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile karşılaşmayı kazandı. Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu sonuçların ardından Millilerimiz 18 puanla grupta liderliğini korudu. Kadıköy'de oynanan maçın özeti, maçta dikkat çeken ayrıntılar ve özel kareler haberimizde...
12 Ekim 2019 Cumartesi 11:01 Güncelleme: 12.10.2019 11:24
Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Kapalı oyunu çözmekte zorlanan ama son ana kadar savaşan ay-yıldızlılar, 3 altın puanı aldı 2020'ye yaklaştı.

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Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Galibiyet kadar, oyuncuların gol sevincini hep birlikte asker selamı vererek kutlaması da anlamlı ve değerliydi.

Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Mükemmel zemin, güzel bir hava ve tıklım tıklım tribünlerle Kadıköy'de zafer için her şey müsaitti.

Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Arnavutluk karşısında alınacak galibiyet zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracak ve EURO 2020 yolunda dev bir adıma atmış olacaktık.

Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Beklediğimizden çok daha zor olsa da Arnavutluk'u mağlup eden ay-yıldızlılar EURO 2020 kapısını ardına kadar açtı.

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