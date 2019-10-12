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Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk takımı ile kritik bir mücadele oynadı! UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile karşılaşmayı kazandı. Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu sonuçların ardından Millilerimiz 18 puanla grupta liderliğini korudu. Kadıköy'de oynanan maçın özeti, maçta dikkat çeken ayrıntılar ve özel kareler haberimizde...
12 Ekim 2019 Cumartesi 11:01
Güncelleme: 12.10.2019 11:24
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Kapalı oyunu çözmekte zorlanan ama son ana kadar savaşan ay-yıldızlılar, 3 altın puanı aldı 2020'ye yaklaştı.
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Galibiyet kadar, oyuncuların gol sevincini hep birlikte asker selamı vererek kutlaması da anlamlı ve değerliydi.
Mükemmel zemin, güzel bir hava ve tıklım tıklım tribünlerle Kadıköy'de zafer için her şey müsaitti.
Arnavutluk karşısında alınacak galibiyet zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracak ve EURO 2020 yolunda dev bir adıma atmış olacaktık.
Beklediğimizden çok daha zor olsa da Arnavutluk'u mağlup eden ay-yıldızlılar EURO 2020 kapısını ardına kadar açtı.