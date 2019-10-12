Kadıköy'de Milli fırtına! Dikkat çeken detay ve Şenol Güneş...

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk takımı ile kritik bir mücadele oynadı! UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile karşılaşmayı kazandı. Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu sonuçların ardından Millilerimiz 18 puanla grupta liderliğini korudu. Kadıköy'de oynanan maçın özeti, maçta dikkat çeken ayrıntılar ve özel kareler haberimizde...

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:01 Güncelleme: 12.10.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





