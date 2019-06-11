EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar:

İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İzlanda Türkiye maçı, bu akşam (11 Haziran Salı) günü 21. 45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Futbolseveler Türkiye İzlanda maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.

Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Cengiz ve Kaan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanmıştı. Böylece Milli Takım oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmış ve liderliğe yükselmişti.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye-İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL İLK 11'İ:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

İZLANDA'DA SKANDAL

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saatten fazla süreyle pasaport kontrolünde bekletildi.

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.