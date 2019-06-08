İşte A Milliler'in golleri!
08 Haziran 2019, Cumartesi
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İşte A Milliler'in golleri!

İşte A Milliler'in golleri!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup EDEN ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler oyunuyla göz dolduruyor.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. 'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

İŞTE O GOL!

Karşılaşmanın 40. dakikadasın milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

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  1. 08.06.2019
  2. Güncelleme: 08.06.2019 23:07
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