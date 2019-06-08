İşte A Milliler'in golleri!
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup EDEN ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler oyunuyla göz dolduruyor.
30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın 40. dakikadasın milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.
- 08.06.2019
- Güncelleme: 08.06.2019 23:07
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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