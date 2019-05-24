Deniz Türüç: Çifte mutluluk yaşıyorum

İstikbal Mobilya Kayserispor'un takım kaptanı Deniz Türüç, A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.



EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, bu müsabakalar öncesinde 10 gün Antalya'da kamp yapacak. Ay-yıldızlılar, kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak. Milliler, 27 Mart Pazartesi günü Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek.



İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin ikinci yarısındaki futbolu ve performansı ile dikkat çeken Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girdi ve aday kadroya davet edildi. Türüç, pazar günü oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından A Milli Takım kampına katılmak için Antalya'ya gidecek. Son olarak 2019 yılında Arnavutluk ve Moldova mücadelelerinde A Milli Takım'a davet edilen Deniz Türüç, ortaya koyduğu performans ile dikkat çekmişti.



Kayserispor'u kümede tutmanın yanı sıra A Milli Takım'a da seçildiği için çifte mutluluk yaşadığını dile getiren başarılı oyuncu Deniz Türüç, "Bu kadar güzel bir sezonun ardından yeniden Milli Takım'a davet edilmem beni oldukça mutlu etti. Kayserispor'da ortaya koyduğum performans ve takımı kümede bırakmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden A Milli Takım'a davet edilmem beni bir kez daha mutlu etti. Çifte mutluluk yaşıyorum. Başka Hikmet Karaman hocam ve Şenol Güneş hocama çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde iki değerli hocamın büyük emekleri var. Ay-yıldızlı forma altında Moldova maçında gösterdiğim performansın üzerine koyarak daha başarılı bir performans sergilemek istiyorum" diye konuştu.