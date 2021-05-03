Başakşehir - Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.





BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Chadli, Aleksic.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.