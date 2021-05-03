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Başakşehir - Ankaragücü maçı CANLI

'in 39. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. (Başakşehir Ankaragücü maçı canlı izle)

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:55
Başakşehir - Ankaragücü maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , , , , , , , , , , .

Ankaragücü: Friedrich, , , , Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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