Başakşehir moralsiz

Ligde son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda A.Gücü'ne karşı 2-1'lik sonuçla yaşayan son şampiyon Başakşehir, 10 maçlık 3 puan hasretini deplasmandaki G.Birliği maçıyla bitirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerde morallerin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.