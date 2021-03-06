Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir moralsiz

moralsiz

Son şampiyon 'in galibiyet hasreti 10 maça çıkmış durumda. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Başakşehir moralsiz

Ligde son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda A.Gücü'ne karşı 2-1'lik sonuçla yaşayan son şampiyon , 10 maçlık 3 puan hasretini deplasmandaki G.Birliği maçıyla bitirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerde morallerin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

SON DAKİKA