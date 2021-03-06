Ligde son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda A.Gücü'ne karşı 2-1'lik sonuçla yaşayan son şampiyon Başakşehir, 10 maçlık 3 puan hasretini deplasmandaki G.Birliği maçıyla bitirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerde morallerin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.
Başakşehir moralsiz
Son şampiyon Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıkmış durumda. İşte detaylar...
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50