Başakşehir Trabzonspor maçının ardından Aykut Kocaman'dan takımına eleştiri! "Kaybetmek alışkanlık oluyor"

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, kötü gidişarını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda buluan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, rakip kaleye maç boyunca 1 isabetli şut atabilen takımını eleştirdi.

"KAYBETMEK ALIŞKANLIK OLDU"

Deneyimli teknik adam, "Kazanmak gerçekten bir alışkanlık, Trabzonspor bunu gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki arka arkaya olunca bir alışkanlık oluyor. Çok genç ve tecrübesiz bir kaleci vardı rakipte ve kaleyi sadece 1 şutun bulması her şeyi anlatıyor." dedi.

"MAÇI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Yedikleri golün amatörce olduğunu da belirten Kocaman, "Golün gelişimi açısından, o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu, çok ekstra bir gol oldu. Maçı kontrolümüze alıp, kazanmaya gideceğimiz anlarda maçı elimizden kaçırdık" ifadeini kullandı.