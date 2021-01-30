Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı!

Son dakika: ile anlaşmaya vardığını açıkladı!

Son dakika haberine göre, 'in yeni teknik direktörü oldu. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından deneyimli çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:27
Son dakika: Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı!

ekiplerinden 'in yeni teknik direktörü belli oldu. ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcı ile anlaştığını duyurdu.

Başakşehir'in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HATAYSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ!
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 22. haftasında 'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti.

Kariyerinde , , , ve kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

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