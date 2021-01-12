Milan'ın stoperi Şehir'de

Sezona kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Önceliği savunmaya veren Şehir, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Slovak stoperi Skrtel'in yerine arayışlara başladı ve rotasını İtalya'ya çevirdi. Turuncu- lacivertliler, aradıkları ismi de İtalyan devi Milan'da buldu. Başakşehir'in, Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi renklerine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi. Kontratı 2024'te bitecek Duarte için 6 aylık kiralık anlaşma yapıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamaların da geleceği bildirildi. 2019'da Flamengo'dan 10 milyon euro'ya gelen genç stoper, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Serie A'da 1 kez Milan forması giyerken, toplamda ise 9 karşılaşmada ter döktü.