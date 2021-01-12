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'ın stoperi Şehir'de

Skrtel’in sezonu kapatmasıyla stoper arayan ’in, devi ’ın Brezilyalı defansı Duarte’yle kiralık olarak anlaştığı öğrenildi

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Milan'ın stoperi Şehir'de
Sezona kötü başlayan son şampiyon , kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Önceliği savunmaya veren Şehir, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Slovak stoperi Skrtel'in yerine arayışlara başladı ve rotasını 'ya çevirdi. Turuncu- lacivertliler, aradıkları ismi de devi 'da buldu. Başakşehir'in, Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi renklerine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi. Kontratı 2024'te bitecek Duarte için 6 aylık kiralık anlaşma yapıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamaların da geleceği bildirildi. 2019'da Flamengo'dan 10 milyon euro'ya gelen genç stoper, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Serie A'da 1 kez Milan forması giyerken, toplamda ise 9 karşılaşmada ter döktü.
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