Haberler Medipol Başakşehir Ole Gunnar Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu! “Zor bir takıma karşı oynayacağız”

'den yorumu! “Zor bir takıma karşı oynayacağız”

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz ile oynayacakları karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktörü , "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 17:11 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 17:12
Ole Gunnar Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu! “Zor bir takıma karşı oynayacağız”

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan 'ta Teknik Direktör , online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ATEŞLİ TARAFTARLARI OLAN KULÜPLERİ VAR"

Futbolun corona virüsünden dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, "Normalde deplasman maçlarında 'de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum" şeklinde konuştu.

"ŞU AN FARKLI İŞLERİMİZ VAR

Manchster United'ın efsane oyuncuları arasında yer alan 'nin açıklamalarına da değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Roy Keane, 'Takımda yeteri kadar lider yok' demiş olabilir ama şu an farklı işlerimiz var. Onun işi yorum yapmak."

"BİZE KARŞI OLANLAR ÖDEVLERİNİ İYİ YAPIYORLAR"

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadıkları Leipzig ve Saint-Germain müsabakaları hakkında ise Solskjaer, "Takım olarak sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar. Biz de iyi yapıyoruz. Hata payı çok az futbolda, biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN