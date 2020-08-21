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21 Ağustos 2020, Cuma
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Şehir’de kaldı

Martin Skrtel Şehir’de kaldı

, Slovak stoperi ile nikah tazeledi. Sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle takıma katılan 35 yaşındaki savunmacıyla, 1 yıllık yeni bir anlaşma daha yapıldı.

, Slovak stoperi ile nikah tazeledi. Sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle takıma katılan 35 yaşındaki savunmacıyla, 1 yıllık yeni bir anlaşma daha yapıldı. Skrtel, geçtiğimiz sezon 'de forma giydiği 20 karşılaşmada, 3 kez ağları havalandırdı.
  1. 21.8.2020
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