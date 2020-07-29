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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Mahmut Tekdemir: Gelenek olacak!

Mahmut Tekdemir: Gelenek olacak!

Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Mahmut Tekdemir, şampiyonluğun tadını çıkarıyor. Uzun yıllardır hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "İstikrarımız sonunda kupayla taçlandı. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. bu şampiyonluk bir gelenek halini alır" dedi. Mahmut, kulüple olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Mahmut Tekdemir, şampiyonluğun tadını çıkarıyor. Uzun yıllardır hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "İstikrarımız sonunda kupayla taçlandı. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. bu şampiyonluk bir gelenek halini alır" dedi. Mahmut, kulüple olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.

  1. 29.7.2020
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