Mahmut Tekdemir: Gelenek olacak!
Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Mahmut Tekdemir, şampiyonluğun tadını çıkarıyor. Uzun yıllardır hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "İstikrarımız sonunda kupayla taçlandı. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bu şampiyonluk bir gelenek halini alır" dedi. Mahmut, kulüple olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.
Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Mahmut Tekdemir, şampiyonluğun tadını çıkarıyor. Uzun yıllardır hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, "İstikrarımız sonunda kupayla taçlandı. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bu şampiyonluk bir gelenek halini alır" dedi. Mahmut, kulüple olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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