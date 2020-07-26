Kasımpaşa'dan şampiyon Medipol Başakşehir'e alkışlı karşılama
Süper Lig’in 34. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı öncesi Kasımpaşalı futbolcular, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.
Kasımpaşalı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.
Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.
OKAN BURUK'TAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.
Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 18:13
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa'dan şampiyon Medipol Başakşehir'e alkışlı karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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