Kasımpaşa'dan şampiyon Medipol Başakşehir'e alkışlı karşılama - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'dan 'e alkışlı karşılama

Kasımpaşa'dan şampiyon Medipol Başakşehir'e alkışlı karşılama

’in 34. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan - maçı öncesi Kasımpaşalı futbolcular, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

Kasımpaşalı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

Fuat Çapa da Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

Ev sahibi takım tribününde de " Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

OKAN BURUK'TAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.

Kalede , savunmada Caiçara, Ponck, , Aziz Eraltay, orta sahada , Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 18:13
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