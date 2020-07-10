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10 Temmuz 2020, Cuma
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’in rakibi belli oluyor

Başakşehir’in rakibi belli oluyor

ve 'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.

ve 'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. 'nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği 'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finale yükselecek 'in muhtemel rakibi belli olacak. Kurada aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Başakşehir, koronavirüs nedeniyle ertelenen Kopenhag rövanşını 5-6 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da oynayacak. İşte muhtemel rakiplerimiz:

E.Frankfurt-Basel (0-3)
Linz-M.United (0-5)
Wolfsburg-Shakhtar (1-2)
Rangers-B.Leverkusen (1-3)
Olympiakos-Wolves (1-1)
İnter-Getafe (Ert.)
Sevilla-Roma (Ert.)
  1. 10.7.2020
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