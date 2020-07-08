Okan Buruk: Şampiyon olacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 90 dakika sonunda mutlu olan taraftı. Takımının oyunundan çok memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Futbolcuların konsantrasyonundan da mutluyum. Şampiyonluğa inanan bir takım var. Maçın devre arasında oyunculara sabırlı oynamamız gerektiğini söyledim. Telaşa kapılırsak hatalar yapabilirdik. Aynı sakinlik ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın ne kadar inandığını görüyorum. Pandemi sonrası en fazla takım toplayan takımız. Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Sempatik de bir takımız. Avrupa'daki performansımız bizi daha sempatik yaptı. Sadece futbolu düşünüyoruz. 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."