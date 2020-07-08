Okan Buruk: Şampiyon olacağız
Okan Buruk, kısa ve net konuştu: Aynı inançla kalan 3 maça çıkacağız, mutlu sona ulaşacağız.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 90 dakika sonunda mutlu olan taraftı. Takımının oyunundan çok memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Futbolcuların konsantrasyonundan da mutluyum. Şampiyonluğa inanan bir takım var. Maçın devre arasında oyunculara sabırlı oynamamız gerektiğini söyledim. Telaşa kapılırsak hatalar yapabilirdik. Aynı sakinlik ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın ne kadar inandığını görüyorum. Pandemi sonrası en fazla takım toplayan takımız. Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Sempatik de bir takımız. Avrupa'daki performansımız bizi daha sempatik yaptı. Sadece futbolu düşünüyoruz. 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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