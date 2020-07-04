Junior Fernandes Başakşehir yolcusu!

Medipol Başakşehir yeni sezon için Junior Fernandes'i listesine aldı. Sezon sonu kontratı biteceği için pek çok Süper Lig kulübünün radarında olan Şilili yıldız konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu. Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi kanat forvet eksiğini Şilili oyuncu ile kapatmak istiyor..

Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.