Junior Fernandes Başakşehir yolcusu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Fernandes ile anlaşma tamam! İstanbul yolcusu...

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Junior Fernandes Başakşehir yolcusu!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Medipol 'in, ile kontratı sezon sonunda bitecek olan ile anlaştığı iddia edildi.

Medipol yeni sezon için 'i listesine aldı. Sezon sonu kontratı biteceği için pek çok kulübünün radarında olan Şilili yıldız konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu. Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. yönetimindeki ekibi kanat forvet eksiğini Şilili oyuncu ile kapatmak istiyor..

Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.

  1. 04.07.2020
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