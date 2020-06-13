Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı
Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanaspor maçı öncesinde stat ve çevresi boş kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma korona virüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresi de boş kaldı. Müsabakayı takip eden basın mensupları, yöneticiler ve görevlilere ateş ölçümü yapıldıktan sonra stadyuma girişi sağlandı. Mücadeleyi takip eden basın mensupları da sosyal mesafeye uygun olarak yerlerinde oturdu.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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