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13 Haziran 2020, Cumartesi
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ve çevresi sessiz kaldı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ile Aytemiz Alanaspor maçı öncesinde stat ve çevresi boş kaldı.

'in 27. haftasında ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma korona virüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, çevresi de boş kaldı. Müsabakayı takip eden basın mensupları, yöneticiler ve görevlilere ateş ölçümü yapıldıktan sonra stadyuma girişi sağlandı. Mücadeleyi takip eden basın mensupları da sosyal mesafeye uygun olarak yerlerinde oturdu.

  1. 13.06.2020
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