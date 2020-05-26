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26 Mayıs 2020, Salı
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'de antrenmanlar sürüyor

Medipol Başakşehir'de antrenmanlar sürüyor

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlayacak olan lig için çalışmalarına devam etti.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 21:08
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