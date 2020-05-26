Medipol Başakşehir'de antrenmanlar sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlayacak olan lig için çalışmalarına devam etti.
Medipol Başakşehir, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 21:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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