Okan Buruk: Hedefim Avrupa - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk: Hedefim Avrupa

: Hedefim Avrupa

Okan Buruk: Hedefim Avrupa

Başakşehir Teknik Direktörü , 'da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Sadece kendim için değil, ülkem için de bunu istiyorum. ihraç edebilirsek çok güzel olacaktır. Avrupa'da önemli ligler var. İtalyancam olduğu için 'yı kendime çok yakın buluyorum" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü , 'da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Sadece kendim için değil, ülkem için de bunu istiyorum. ihraç edebilirsek çok güzel olacaktır. Avrupa'da önemli ligler var. İtalyancam olduğu için 'yı kendime çok yakın buluyorum. İtalya, ve gibi önemli ligler var. Bu yıl benim ve takımım için önemli bir adım. Avrupa'da tanınmamız için çok önemli bir prestij" dedi.
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Hedefim Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA