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11 Mart 2020, Çarşamba
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, Kopenhag maçına hazır

Medipol Başakşehir, Kopenhag maçına hazır

'nde temsilcimiz son 16 turu ilk maçında Başakşehir Stadyumu'nda temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

son 16 turu ilk maçında yarın 'nın Kopenhag ekibini ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sakat oyuncusu bulunmayan turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 20:35
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