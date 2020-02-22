Başakşehir'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi Avusturya'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.

UKRAYNA İLE MAKAS AÇILDI

Öte yandan 10. sıradaki Ukrayna'nın (33.900) takımı Shakhtar Donetsk ise sahasında Benfica'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Böylece Ukrayna ile aramızdaki makas biraz daha açıldı.