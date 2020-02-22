Başakşehir'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'e karşı 3-1 kaybetmesi ülkeler sıralamasındaki yerimizi de kritik hale getirdi. 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmemiz için temsilcimizin turu geçmesi büyük önem arz ediyor. İşte detaylar...
Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.
32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi Avusturya'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.
UKRAYNA İLE MAKAS AÇILDI
Öte yandan 10. sıradaki Ukrayna'nın (33.900) takımı Shakhtar Donetsk ise sahasında Benfica'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Böylece Ukrayna ile aramızdaki makas biraz daha açıldı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Başakşehir'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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