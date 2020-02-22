Başakşehir'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük

Başakşehir'in yenilgisi planları bozdu! Tehlike büyük

'in 'nde Portekiz ekibi Sporting'e karşı 3-1 kaybetmesi ülkeler sıralamasındaki yerimizi de kritik hale getirdi. 2020-21 sezonunda 'ne direkt katılabilmemiz için temsilcimizin turu geçmesi büyük önem arz ediyor. İşte detaylar...

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan , 'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. 'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun 'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi 'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre 'in 'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.

UKRAYNA İLE MAKAS AÇILDI

Öte yandan 10. sıradaki 'nın (33.900) takımı ise sahasında 'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Böylece Ukrayna ile aramızdaki makas biraz daha açıldı.

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  1. 22.02.2020
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