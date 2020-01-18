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18 Ocak 2020, Cumartesi
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: Oyuncularımın performansından memnunum

Okan Buruk: Oyuncularımın performansından memnunum

Teknik Direktörü , karşısında oyuncularının performansından çok memnun olduğunu belirterek, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

'in 18. haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 4-1'lik farklı bir skorla geçerek ikinci devreye başladı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü , "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi başlangıç yapan ve sonucu ilk yarılarda alan bir takımdık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 10. dakikasından ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. İkinci yarı ise skorun avantajıyla oynadık. Rakip zaman zaman kalemize geldi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İYİ İŞLER YAPAN TAKIM OLMA YOLUNDAYIZ"

Her geçen gün üstüne koyan ve daha iyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Buruk, " ile Crivelli'nin iyi bir ikili olması hücum anlamında bizi sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler yapan takım olma yolunda ilerliyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdikleri değeri devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ETİK DAVRANIYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, gördüğü sarı kartla maçı öncesi cezalı duruma düşen Demba Ba ile ilgili bir gazetecinin 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak görüp 'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bunu yapmadınız ve nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, 'ı çağırmıştık. O anda gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır" diye cevap verdi.

  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 20:34
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