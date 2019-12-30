Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu. İkinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanacak turuncu-lacivertli ekip, aynı gün Antalya'ya hareket edecek. İstanbul ekibi, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.
Okan Buruk'un ekibi, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
- 30.12.2019
- Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! İşte o isim...
- Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...
- Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
- Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...
-
‘Rami ayrılıyor’
Toplam 1
Yorum
ercisli inşallah gider
-
Prosinecki Kayseri’de
Toplam 1
Yorum
PRO ÖZGÜVENİ SAĞLARSA OLURR
-
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!
Toplam 2
Yorum
helsl helal olsun karakter meselesi işte..başkası lsa parayı duyup giderdi..delikanlı ahlaklı oyuncularmış..şampiyonluğu hakediyorsunuz yiğidolar
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.