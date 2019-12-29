Şehir'de sağanak
Turuncu-lacivertliler; Demba Ba (2), Crivelli, Fernandes (kk) ve Elia ile rakibini yıktı. Paşa’nın sayısını penaltıdan Quaresma attı. Başakşehir ilk yarıyı ikinci tamamlad
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı gole boğdu. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi 2'de Demba Ba ile öne geçti. 6'da Visca çevirdi Crivelli yazdı: 2-0. 26'da Clichy'nin topuna Fernandes ters vurdu: 3-0. 28'de Visca'nın şutunu Fatih çıkardı Demba Ba bitirdi: 4-0. 63'de Visca'nın asistinde Elia 5 yaptı. 66'da Quaresma'nın ortası Epureanu'nun eline çarptı. Penaltıyı Q7 attı: 5-1. Medipol Başakşehir bu sonuçla ilk yarıyı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 15. MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. İstanbul ekibi 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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