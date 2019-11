Paulo Fonseca: Yarınki maçta amacımız kazanmak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında yarın 20.55'te Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca ve oyunculardan Lorenzo Pellegrini karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir ile oynayacakları mücadelenin zor geçeceğini belirten Paulo Fonseca, "Herhangi bir maça olduğu gibi yarın da maça kazanmak için çıkacağız, amacımız kazanmak. Ben hali hazırda kadroyu yapmadım, yarın kesin kadroyu açıklayacağız, yarın kimi oynatıp oynatmayacağıma karar vereceğim. Florenzi ile Pastore'nin sakatlığı bulunuyor, bunun haricinde bir sorunumuz yok. Yarın zor bir maç olacak. Başakşehir için de bizim için de. Başakşehir güzel bir çıkış yakaladı. Kazanmaya ihtiyaçları da var ve kazanmak istiyorlar ama biz de kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN'E GÜVENİYORUZ"

Takımdaki Türk oyuncular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in durumu hakkında bilgi veren Fonseca, "Mert Çetin ve Cengiz Ünder genç oyuncular, ikisinin de büyük kariyerleri olacağını düşünüyorum. Çok çalışmaları lazım. Biz ikisini de güveniyoruz ve inanıyoruz o yüzden bizimle beraberler. Herkesin her zaman gelişmeye ve iyiye yönelmeye ihtiyacı var, bu herkes için geçerli. Ünder, Roma'ya alıştı, Mert yeni geldi o da alışacak. Her ikisi de bizim için önemli oyuncular. Tüm oyuncular gibi onlar da kendilerini geliştirmeliler" diye konuştu.

"BEN SADECE ANTRENÖRÜM, TAKIM VE TAKTİKLE İLGİLENİRİM"

Kulüp başkanı ile takım hakkında konuştuklarını ifade eden Paulo Fonseca, "Roma Kulübü başkanı ile devamlı görüşüyoruz, oyuncuların gidişati ve durumu hakkında sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. Kulübün idari işleri beni ilgilendirmez, ben sadece antrenörüm, sadece takım ve taktikle ilgilenirim" şeklinde konuştu.

LORENZO PELLEGRINI: HİÇBİR ZAMAN MÜKEMMELE ERİŞMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Sakatlığı hakkında bilgi veren Roma'nın 23 yaşındaki İtalyan futbolcusu Lorenzo Pellegrini, "Bir sakatlık dönemi geçirdim, geçen haftadan beri oynamaya başladım. Sakatlığı atlatabilmem için çok çalıştım. Hala fiziksel olarak yüzde 100 hazır mıyım bunu zaman gösterecek. Hiçbir zaman mükemmele erişmek mümkün değildir, mükemmel ancak hedef olur. Çalışarak kendini daha iyi hale getirebilirsin, benim de hedefim çalışarak kendimi her zaman ileriye taşımak" dedi.

Gol atmanın keyfinin başka türlü olduğunu belirten Pellegrini, "Gol pası vermek, güzel ortalar yapıp sonucunun gol olması benim için büyük bir keyif ama gol atmanın hazzı başka bir türlü oluyor" şeklinde konuştu.

"YARINKİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Başakşehir maçının önemine değinen Lorenzo Pellegrini, "Yarınki maç çok önemli bir maç, gerek rakibimiz gerekse bizim için. Roma'nın kendini toparlaması ve moral kazanması için de çok önemli. Amacımız yarınki maçı kazanmak. Sahaya indiğimiz her maçta kazanmak için oynuyoruz" diye konuştu.

"BİRDEN FAZLA MEVKİDE OYNAMAK OYUNCULARIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Genç oyuncuların birden fazla mevkide oynaması gerektiğini söyleyen Pellegrini, "Özelikle biz genç oyuncular için birden fazla mevkide oynamak gelişimimize katkıda bulunuyor. Ne kadar fazla mevkide oynarsan o kadar çok hata yapma olanağına sahip oluyorsun ve hatalarından ders çıkarma imkanına sahip oluyorsun. Ben tek mevki yerine birden fazla mevkide oynamayı tercih ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Rakiplerini analiz ettiklerini belirten Lorenzo Pellegrini, "Bizim birinci amacımız her maçı kazanmak, vazifemiz bu. Şunu kabul ediyoruz, rakibimiz güzel bir çıkış yakaladı, iyi bir dönemde. Bizim kazanmayı istemek dışında, ihtiyacımız da var. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu sabah da rakibimizin videolarını seyrettik. Kanatları iyi kullanan özelikle sağ tarafı kullanan bir takım, önlemler almaya çalışacağız. İyi bir takım, zor bir maç olacak ama amacımız kazanmak" dedi.