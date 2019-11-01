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01 Kasım 2019, Cuma
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lidere konuk oluyor

Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

, 'in 10. haftasında yarın lider 'la deplasmanda karşılaşacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren , 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

  1. 01.11.2019
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