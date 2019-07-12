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12 Temmuz 2019, Cuma
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Başakşehir'de hedef

Başakşehir'de hedef Yunis Abdelhamid

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg kentinde devam eden 'de çalışmaları da sürüyor. Son olarak Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde sıradaki hedef Reims'in Faslı stoperi .

'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre Faslı stoper için Fransız kulübüne 500 bin Euro önerirken, Reims'in talep ettiği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki savunmacının transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Reims başkanı Jean-Pierre Caillot'un oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istememesi sebebiyle pazarlıklar sonrasında transfere yeşil ışık yakması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör , daha önce yaptığı açıklamalarda savunmaya 2 takviye yapmak istediklerini ifade etmişti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 38 maçın tamamında 90 dakika sahada Abdelhamid, bu karşılaşmalarda sadece 2 sarı kart görmüştü.

  1. 12.07.2019
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