Başakşehir'de hedef Yunis Abdelhamid
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg kentinde devam eden Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları da sürüyor. Son olarak Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde sıradaki hedef Reims'in Faslı stoperi Yunis Abdelhamid.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre Medipol Başakşehir Faslı stoper için Fransız kulübüne 500 bin Euro önerirken, Reims'in talep ettiği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro.
Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki savunmacının transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Reims başkanı Jean-Pierre Caillot'un oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istememesi sebebiyle pazarlıklar sonrasında transfere yeşil ışık yakması bekleniyor.
Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamalarda savunmaya 2 takviye yapmak istediklerini ifade etmişti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 38 maçın tamamında 90 dakika sahada Abdelhamid, bu karşılaşmalarda sadece 2 sarı kart görmüştü.
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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