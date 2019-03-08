Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
08 Mart 2019, Cuma
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en çok 'ye kaybetti

Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti

’de bu sezon kötü bir performans gösteren , karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto 'in 25. haftasında deplasmanda lider 'e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

FENERBAHÇE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).

AVCI SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ
Süper Lig'de Fenerbahçe, ve 'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.

ARDA TURAN EN ÇOK FENER'E YENİLDİ
'dan kiralık olarak Başakşehir forması giyen 'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 8 maçın 6'sını kaybederken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SAKAT VE CEZALILAR
Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.

Yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 11:50
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