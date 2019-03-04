Medipol Başakşehir ikinci yarının da lideri
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir ikinci yarının da lideri

ikinci yarının da lideri

Medipol Başakşehir ikinci yarının da lideri

Süper Lig’in çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan , bu alanda da zirvede yer almayı başardı.

'in 24. haftasında dün oynanan maçta deplasmanda E.Y. Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden , puanını 54'e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun yanında turuncu-lacivertlilerin şampiyonluktaki en büyük rakibi olan 'ın Erzurum'da 2 puan bırakması puan farkının 8'e çıkmasını ve Avcı'nın takımının ilerleyen haftalar için büyük bir avantajı eline geçirmesini sağladı. Geride kalan 24 haftada sadece 2 mağlubiyeti bulunan ve bu yenilgileri ilk yarıda oynanan maçlarda alan Başakşehir, ligin da adeta fırtına gibi esiyor.

İKİNCİ YARININ LİDERİ?
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 7 haftalık bölüme baktığımızda lider değişmiyor. Medipol Başakşehir, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla ligin genelinde olduğu gibi ikinci yarının da lideri olmayı başardı. Bu süreçte rakip ağlara 16 gol bırakan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
'nın öğrencilerini bu alanda da yine Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Rizespor da 5 galibiyet, 1 beraberlik,1 yenilgi alarak ikinci devrede en iyi performans gösteren takımlar arasında yer alıyor.
Medipol Başakşehir'in 18 ile 24. haftalar arasında oynadığı müsabakalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

: 2 - Medipol Başakşehir: 4
M.Başakşehir: 2 - : 0
Akhisarspor: 0 - M.Başakşehir: 3
M.Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 1
: 0 - M.Başakşehir: 1
M.Başakşehir: 3 - : 0
E.Y. Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 2

DEPLASMANLARIN 1 NUMARASI
Başakşehir'in ligde yer alan diğer 17 takımın önünde yer aldığı bir başka alan ise dış saha maçları. temsilcisi, bu alanda da 1.'liği kimseye bırakmadı. 13 deplasman maçından 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 30 puan çıkaran turuncu-lacivertli ekip, burada da en yakın rakibi 'a 10 puanlık bir fark atmış durumda.
Medipol Başakşehir, dışarıdaki son yenilgisini bu sezonun henüz ikinci haftasında 2-1 ile Kasımpaşa'ya karşı almıştı.

  1. 04.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir ikinci yarının da lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN