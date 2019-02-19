Medipol Başakşehir Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen lider Medipol Başakşehir'de gözler Bursaspor maçına çevrildi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmanda diğer futbolcular ise pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy, antrenmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü devam edecek.
- 19.2.2019 15:57
- Güncelleme: 19.2.2019 17:01
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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