Medipol Başakşehir Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
19 Şubat 2019, Salı
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maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'de 'u 1-0 yenen lider 'de gözler maçına çevrildi.

, 'in 23. haftasında ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanda diğer futbolcular ise pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy, antrenmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü devam edecek.

  1. 19.2.2019 15:57
  2. Güncelleme: 19.2.2019 17:01
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