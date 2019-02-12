Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve koordinasyon ile 5'e 2 top kapma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
İdmanın dar alan oyununun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12.2.2019 19:08
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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