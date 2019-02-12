Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve koordinasyon ile 5'e 2 top kapma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmanın dar alan oyununun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 12.2.2019 19:08
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