GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 4 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta, 4 Kasım 2025 bölümünde izleyicisiyle buluştu. Yarışmacılar bugün de çeyrek altın kazanmak ve haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Bugün Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Yarışmacıların aldığı puanlar haberimizde detaylı olarak paylaşıldı. İzleyiciler, hem puan durumunu hem de günün kazananını merakla takip ediyor. Peki, 4 Kasım bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün çeyrek altın kazanan gelini Hanife oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.